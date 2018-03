Räuber überfallen Netto-Discounter - Mitarbeiter verletzt

In Treptow haben zwei Männer einen Supermarkt überfallen. In der Gegend soll es bereits mehrere Vorfälle gegeben haben.

Berlin. Erneut haben unbekannte Täter versucht, ein Netto-Discounter in Berlin-Treptow auszurauben. Die beiden Männer sollen am Donnerstagabend gegen 20 Uhr den Supermarkt an der Hänselstraße betreten, der 28 Jahre alten Kassiererin Reizgas ins Gesicht gesprüht und sie auf den Boden gedrückt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ihr 27 Jahre alter Kollege wollte ihr zur Hilfe eilen, wurde aber ebenfalls mit Reizgas attackiert.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Erst als die 28-Jährige laut um Hilfe schrie und Gäste eines Imbisses in der Nähe aufmerksam wurden, ließen die Täter von der Frau ab und flüchteten ohne Beute. Die beiden Mitarbeiter mussten wegen Augenreizungen vor Ort behandelt werden.

Die Räuber hatten den Alarm der Seitentür des Supermarkts ausgelöst. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Es soll nicht der erste Überfall auf den Supermarkt gewesen sein, berichteten Zeugen. In den letzten Monaten wurde auch ein Netto-Discounter und ein Getränke-Hoffmann am Dammweg ganz in der Nähe überfallen.

( BM )