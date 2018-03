Wieder brennen in Berlin mehrere Autos

In Friedrichshain brannten an der Krautstraße drei Autos

In Friedrichshain brannten drei Autos, in Friedrichsfelde ein Cabrio. Das Werk von Brandstiftern, vermutet die Polizei.

Berlin. An der Krautstraße in Berlin-Friedrichshain haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag ein parkendes Auto angezündet. Laut Polizei wurden dabei zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Ein Passant bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.

Bereits vergangene Woche waren an der Krautstraße drei Autos durch ein Feuer beschädigt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gibt, will die Polizei prüfen.

In Lichtenberg wurde ein Cabrio angezündet

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Freitag brannte außerdem ein Audi-Cabrio an der Dolgenseestraße in Friedrichsfelde. Anwohner bemerkten das brennende Fahrzeug und alarmierten die Feuerwehr. Ein weiteres Auto wurde durch die Flammen beschädigt. Auch hier wurde niemand verletzt.

( dpa/mim )