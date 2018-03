Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

In Friedrichshain brannten an der Krautstraße drei Autos

Feuerwehrmänner löschen in Lichtenberg ein Cabrio

Foto: Morris Pudwell

Autos brennen in Friedrichshain und Lichtenberg: An der Krautstraße in Friedrichshain hat in der Nacht zu Freitag gegen 1.15 Uhr ein Auto gebrannt. Das Feuer griff auch auf zwei daneben geparkte Fahrzeuge über. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Erst letzte Woche hatten an der Krautstraße drei Autos gebrannt, sogar zur gleichen Uhrzeit. In Lichtenberg wurde in der Nacht ein Audi Cabrio auf einem Parkplatz an der Dolgenseestraße offenbar angezündet. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei.

In Treptow wurde ein Netto-Discounter überfallen

Foto: Morris Pudwell

Netto-Discounter überfallen: Erneut haben unbekannte Täter versucht, ein Netto-Discounter an der Kiefholzstraße in Treptow auszurauben. Kurz vor 20 Uhr betraten die Männer den Markt und bedrohten Mitarbeiter mit Reizgas und einem Hammer. Zwei Mitarbeiter mussten wegen Augenreizungen vor Ort behandelt werden. Die Räuber hatten den Alarm der Seitentür des Supermarkts ausgelöst. Die Kriminalpolizei ermittelt. Es soll nicht der erste Überfall auf den Supermarkt gewesen sein, berichteten Zeugen. In den letzten Monaten wurde auch ein Netto-Discounter und ein Getränke-Hoffmann am Dammweg ganz in der Nähe überfallen.

Bei einem Wohnungsbrand in Gesundbrunnen ist ein Mann ums Leben gekommen

Foto: Thomas Peise

Mann stirbt bei Wohnungsbrand: Ein Mann ist am Donnerstagabend bei einem Feuer in Gesundbrunnen gestorben. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, sei man gegen 18.05 Uhr gerufen worden. Demnach standen Einrichtungsgegenstände in der Wohnung im ersten Geschoss eines fünfstöckigen Wohnhauses an der Hochstraße in Flammen. Die Einsatzkräfte bargen den Mann, der trotz einer Reanimation verstarb. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Flammen waren schnell gelöscht, die Bewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Verkehrsmeldungen

S-Bahn

S3: Wegen Bauarbeiten von 22 Uhr bis Montag, 1.30 Uhr, nicht zwischen Karlshorst und Spandau. Als Ersatz fahren Busse zw. Karlshorst und Ostkreuz. Zwischen Ostkreuz und Westkreuz bzw. Spandau die S5, S75 und S9 nutzen.

Staustellen

A 114 (Pankow-Zubringer): Ab 8 Uhr ist stadteinwärts zwischen AD Pankow und AS Schönerlinder Straße nur ein Fahrstreifen frei. Hier werden bis zum Nachmittag Fahrbahnschäden beseitigt.

Lichtenberg: Um 9 Uhr beginnen Bauarbeiten auf der Landsberger Allee. In Höhe Arendsweg ist die Fahrbahn bis zum Sonntag, ca. 15 Uhr, in beiden Richtungen jeweils auf einen Fahrstreifen verengt.

Charlottenburg: Für einen Kraneinsatz ist die Joachimsthaler Straße ab 20 Uhr bis Montag, ca. 4 Uhr, in Richtung Kurfürstendamm zwischen Hardenbergstraße und Kantstraße gesperrt.

Wetter

Die Sonne kommt bei uns nur selten zum Vorschein. Viele Wolken ziehen vorüber, und vereinzelt kann auch noch ein wenig Regen oder Schnee fallen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 4 und 6 Grad. Der Wind weht schwach aus Nordwest. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen auf plus 1 bis minus 1 Grad.

