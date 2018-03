Die Feuerwehr am Einsatzort in der Hochstraße

Bei einem Feuer in Gesundbrunnen ist am Donnerstagabend ein Mann ums Leben gekommen.

Ein Mann ist am Donnerstagabend bei einem Feuer in Gesundbrunnen gestorben. Wie die Berliner Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, sei man gegen 18.05 Uhr gerufen worden. Demnach standen Einrichtungsgegenstände in der Wohnung in der Hochstraße in Flammen.

Die Einsatzkräfte bargen einen Mann, der trotz einer Reanimation verstarb. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Flammen waren schnell gelöscht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

( alu )