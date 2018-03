Überfall auf Wettbüro: Polizei fahndet mit Bildern und Video

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach vier Männern, die im September 2017 ein Wettbüro in Lichterfelde überfallen haben. Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei Bilder und ein Video des Überfalls und bittet um Mithilfe.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Überfall am 18. September 2017 gegen 2.30 Uhr in dem Geschäft an der Osdorfer Straße. Nach bisherigen Ermittlungen klopfte ein Mann zunächst an der Tür des Büros. Als ihm geöffnet wurde, stürmten seine drei maskierten Komplizen in das Wettbüro. Sie sollen den 27 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe und mit einer Waffe bedroht haben.