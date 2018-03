Brutaler Räuber lauert Mann im Fahrstuhl auf

In Lichtenrade ist ein Mann in einem Aufzug überfallen worden. Der Täter und seine Komplize brachen ihrem Opfer mehrere Knochen.

Berlin. In der Nacht zu Donnerstag haben zwei Männer einen 42-Jährigen in Steglitz ausgeraubt. Den Angaben des Überfallenen zufolge habe er kurz vor 1 Uhr den Aufzug eines Mehrfamilienhauses an der Düppelstraße betreten.

Einer der beiden Täter, der sich bereits im Lift befand, habe dem 42-Jährigen Reizgas ins Gesicht gesprüht. Der zweite Täter soll dann dazugekommen sein.

Beide schlugen auf den Mann ein, bis dieser zu Boden ging und stahlen seinen Mantel, indem sich auch Geld befand. Anschließend flüchteten die Täter. Der 42-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche und kam in eine Klinik.

