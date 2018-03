Enkeltrick: 80-Jähriger klüger als Trickbetrüger - Festnahme

Berlin. Die Berliner Polizei warnt derzeit vor Trickbetrügern, die es auf Rentner abgesehen haben und ihnen am Telefon vorgaukeln, sie seien ein Verwandter, der gerade in finanzieller Not sei und dringend und am besten sofort mit einer größeren Geldsumme ausgestattet werden sollte.

Am Mittwoch versuchte ein 25 Jahre alter Trickbetrüger in Johannisthal (Treptow-Köpenick) einen 80-Jährigen mit diesem sogenannten "Enkeltrick" um sein Erspartes zu bringen. Der Betrüger rief mehrmals bei dem Mann an, gab sich als sein Enkel aus und verlangte Bargeld, das gegen 13 Uhr an einem festgelegten Ort an der Springbornstraße übergeben werden sollte.

Der 80-Jährige ging zum Schein auf die Verabredung ein, alarmierte dann aber die Polizei. Beamte konnten den Trickbetrüger am Übergabeort festnehmen. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Mann erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen wurde, wo er eine Haftstrafe absaß.

