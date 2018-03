Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Schwerer Unfall mit Motorrollerfahrer: Ein 49 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Mitte verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kam es am Mittwochabend an der Karl-Liebknecht-Straße in der Nähe des Alexanderplatzes zu dem UNfall. Ein 44 Jahre alter Autofahrer wollte an einer Kreuzung links abzubiegen, als ihm ein Roller im Gegenverkehr seitlich ins Fahrzeug krachte. Der 49-Jährige wurde mit einem gebrochen Fuß ins Krankenhaus gebracht.

81 Jahre alte Fahrradfahrerin gerammt: Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade ist eine 81 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau war am Mittwochabend an der Bahnhofsstraße auf ihrem Rad unterwegs, als sie von einem Auto angefahren wurde. Der 33 Jahre alte Autofahrer überholte die Frau zunächst. Beim Rechtsabbiegen stieß der Wagen dann mit der Radfahrerin zusammen. Die 81-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Diesellok fängt während der Fahrt Feuer: Die Diesellok eines Güterzugs ist in der Nacht zu Donnerstag in Potsdam während der Fahrt in Brand geraten. Die Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, teilte die Bundespolizei am Morgen mit. Das Triebfahrzeug der Havelländischen Eisenbahn AG war auf einem Nebengleis in Potsdam-Golm unterwegs. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Drittel des Fahrzeugs zerstört, die Fahrerkabine blieb unversehrt.

Verkehrsmeldungen

S-Bahn

S3, S9: Bis Donnerstag/Freitag von 22 bis 1.30 Uhr zwischen Olympiastadion und Spandau unterbrochen (SEV).

U-Bahn:

U7: Bis 9. April zwischen Möckernbrücke und Hermannplatz unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse.

Staustellen

A 113: Wegen Wartungsarbeiten wird die A 113 stadteinwärts von 21 Uhr bis Freitagmorgen, 5 Uhr, zwischen Schönefeld-Nord und Adlershof gesperrt.

Kreuzberg: Die Lindenstraße wird ab 20 Uhr bis Montagmorgen Richtung Leipziger Straße zwischen Alte Jakobstraße und Ritterstraße gesperrt.

Kreuzberg: Bis Ende März, täglich zwischen 7 und 15 Uhr, auf dem Halleschen Ufer Richtung Potsdamer Straße zwischen Gitschiner Straße und Reichpietschufer nur ein Fahrstreifen.

Tegel: Am Morgen beginnen auf der Gorkistraße Kanalarbeiten. In beiden Richtungen ist die Fahrbahn zwischen Marzahnstraße und Bollestraße verengt und verschwenkt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte September.

Friedrichshain: Ab ca. 16.30 Uhr wird aufgrund eines Konzertes in der Mercedes-Benz Arena (Beginn 18 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Handballspiels in der Max-Schmeling-Halle kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gleimstraße und Eberswalder Straße ab ca. 17.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Kaulsdorf: Bis Mitte April wegen Bauarbeiten auf der Straße Alt-Kaulsdorf stadtauswärts nur ein Fahrstreifen in Höhe Am Feldberg.

Wetter

Dichte Wolken ziehen vorüber. Sie bringen zunächst zeitweise Schnee, im Laufe des Tages mischen sich dann auch immer mehr Regentropfen unter die Schneeflocken. Es besteht Glättegefahr. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch aus Südwest. Die Höchstwerte steigen auf 6 Grad.

