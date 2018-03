Berlin. Ein 49 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Mitte verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, kam es am Mittwochabend an der Karl-Liebknecht-Straße in der Nähe des Alexanderplatzes zu dem Unfall.

Ein 44 Jahre alter Autofahrer wollte an einer Kreuzung links abbiegen, als ihm ein Roller im Gegenverkehr seitlich ins Fahrzeug krachte. Der 49-Jährige wurde mit einem gebrochen Fuß ins Krankenhaus gebracht.

Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen Auch 2016 ist die Anzahl der Unfälle und Verkehrstoten in Berlin gestiegen. Wir haben alle Daten zusammengefasst. Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen

( dpa )