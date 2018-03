Beim Brand in einer Pflegeeinrichtung in Berlin-Köpenick ist ein Mann ums Leben gekommen.

Im Dachstuhl einer Pflegeeinrichtung in Friedrichshagen brach am Morgen ein Feuer aus. Eine Mann wurde tot aufgefunden.

Feuer in Berlin Großbrand in Friedrichshagen: Feuerwehr findet Toten

Berlin. Im Dachstuhl des Pflegestützpunkts Treptow-Köpenick im Ortsteil Friedrichshagen ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Berliner Feuerwehr war mit 80 Kräften an der Peter-Hille-Straße Ecke Myliusgarten im Einsatz. 64 Heimbewohner wurden in Sicherheit gebracht. Suchtrupps der Berliner Feuerwehr durchkämmten das Gebäude. Gegen Mittag gab die Feuerwehr via Twitter bekannt, dass die Einsatzkräfte eine tote Person aufgefunden hätten. Es handelt sich um einen Mann, der zunächst als vermisst gemeldet worden war.

Bei der Personensuche wurde eine Person leider nur noch leblos aufgefunden.

Die #Brandbekämpfung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Rund 65 Bewohner und Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung werden mittlerweile betreut. pic.twitter.com/jkeqJvIGYW — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 21, 2018

Das Feuer war den Angaben nach am Morgen im Dachstuhl der Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte ausgebrochen. Gegen 11.30 Uhr war die Feuerwehr noch mit Löscharbeiten beschätigt. Die Bewohner der Einrichtung wurden in eine nahe gelegene Grundschule gebracht. Dort werden sie von Feuerwehrkräften betreut. Drei Bewohner mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse.

