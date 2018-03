Mann fällt ins U-Bahn-Gleisbett - schwer verletzt

Ein Mann fiel am Mittwochmorgen ins Gleisbett am U-Bahnhof Mierendorffplatz (Archiv)

Am U-Bahnhof Mierendorffplatz ist am Mittwochmorgen ein Mann ins Gleisbett gefallen und von einem Zug erfasst worden.

Berlin. Ein Mann ist am frühen Mittwochmorgen am Mierendorffplatz in Charlottenburg von einer U-Bahn erfasst worden, teilte die Polizei mit. Gegen 5:30 Uhr fiel der Mann ins Gleisbett und wurde von der einfahrenden U-Bahn schwer verletzt. Laut Polizei gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Da der Mann alkoholisiert war, könnte es sich um einen Unfall handeln.

Der Verkehr auf der U-Bahnlinie U7 war in der Folge etwa eine Stunde lang unterbrochen, teilte die BVG mit. Fahrgäste wurden gebeten, auf die Buslinien 109 und X9 auszuweichen.

( BM )