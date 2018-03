Der Geschäftsinhaber bemerkte den Einbruchsversuch in Prenzlauer Berg und alarmierte die Einsatzkräfte.

Berlin. Zwei Männer sind nach einem versuchten Einbruch in Prenzlauer Berg festgenommen worden. Der 20-Jährige und sein 17 Jahre alter Komplize sollen am frühen Mittwochmorgen versucht haben, "gewaltsam" in einen geschlossenen Spätkauf einzubrechen, wie die Polizei mitteilte.

Der Geschäftsinhaber bemerkte den Einbruchsversuch und alarmierte die Einsatzkräfte. Kurz darauf nahmen Zivilfahnder die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Spätis fest.

( dpa )