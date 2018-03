Laut telefoniert: Supermarkt-Kunde bekommt Faust ins Gesicht

Ein Telefonat in einem Supermarkt in Strausberg (Märkisch-Oderland) ist am Montag mit einem Faustschlag beendet worden. Ein 49-Jähriger telefonierte am nachmittag mit seinem Handy, was einem anderen Kunden sauer aufstieß. Er fühlte sich durch die laute Stimme genervt, beleudigte den 49-Jährigen und versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht.

Nach dem Prankenhieb verließ der Mann den Supermarkt. Der 49-Jährige, der nicht weiter verletzt wurde, erstattete Anzeige. Der lärmempfindliche Schläger soll zwischen 55 und 60 Jahre alt sein. Die Polizei ermittelt.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

