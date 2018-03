Maskierte rauben Kaukasischen Hirtenhund in Rudow

Zu einem reichlich bizarren Überfall ist es am späten Montagabend in Rudow gekommen. Kurz nach 23 Uhr sollen nach Polizeiangaben drei Maskierte das Gartentor einer Parzelle in einer Kleingartenanlage in Rudow eingetreten haben. Dort befand sich ein 19-Jähriger mit einem Kaukasischen Hirtenhund, der sich vor den Angreifern in die Gartenlaube flüchten wollte.

Dies gelang ihm allerding nicht. Die Maskierten brachten den Mann vor der Laube zu Boden, schlugen auf ihn ein und ergriffen im Anschluss den Hund, mit dem sie sich in einem silberfarbenen Auto aus dem Staub machten. Der Betreuer des Hirtenhundes blieb bis auf leichte Schürfwunden an der Hand und am Kopf unverletzt. Die Polizei ermittelt.

( BM )