Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

"Falsche" Autokäufer rauben Fahrzeug: Zwei Unbekannte haben sich in Spandau als Autokäufer ausgegeben und einen Wagen geraubt. Das Duo begutachtete am späten Montagabend zunächst den Wagen eines 20-Jährigen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Nach einem Verkaufsgespräch und der Übergabe der Fahrzeugpapiere zog demnach einer der Männer eine Schusswaffe und bedrohte den Privatverkäufer. Anschließend stiegen die Unbekannten in das Auto und fuhren davon. Der Verkäufer blieb unverletzt, die Polizei fahndet nach den zwei Männern.

Unbekannter überfällt Wettbüro und raubt Geld: Ein Unbekannter hat ein Wettbüro in Steglitz ausgeraubt. Der Mann betrat mit einem Messer das Geschäft in der Nähe des Steglitzer Rathauses am späten Montagabend, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Anschließend forderte er den Angaben zufolge, die Kasse zu öffnen. Nachdem ein 21-jähriger Verkäufer dem nachgekommen war, nahm der Unbekannte Geld aus der Kasse und floh. Der Mitarbeiter bliebt unverletzt.

Siemens-Transporter geht in Flammen auf: Ein Transporter der Firma Siemens ist in der Nacht zu Dienstag im Treptower Ortsteil Plänterwald komplett ausgebrannt. Auch ein neben dem Transporter geparktes Auto wurde bei dem Brand zerstört. Laut ersten Informationen von vor Ort hatten Augenzeugen gegen 23.30 Uhr eine Person gesehen, die sich an dem Transporter an der Leiblstraße zu schaffen machte. Wenig später ging das Siemens-Fahrzeug in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, verletzt wurde niemand.

Verkehr

Bus und Bahn

S41/S42/S45/S46: Zw. Treptower Park/Neukölln bzw. Baumschulenweg/Hermannstr. mit S46/S47 alle 10 Min. Zw. Hermannstr./Schöneberg nur S41, S42.

Staustellen

A113 (Schönefeld-Zubringer): Stadtauswärts zwischen den AS Adlershof und Schönefeld-Nord Sperrung ab 21 Uhr bis Mittwochmorgen, 5 Uhr. Von 00 Uhr bis 5 Uhr wird die Sperrung bis zur AS Späthstraße ausgeweitet.

Niederschöneweide: Auf der Michael-Brückner-Straße stadtauswärts in Höhe S-Bahnhof Schöneweide bis auf Weiteres nur ein Fahrstreifen.

Neukölln/ Kreuzberg: Um 9.15 Uhr startet ein Protestzug am Rathaus Neukölln und zieht bis 12.30 Uhr von der Erkstraße zum Mehringplatz.

Wetter

Nach dem sonnigen Wochenstart zieht heute feuchte Luft heran. Vor allem am Vormittag gibt es viele Wolken und etwas Schnee. Später freundlicher bei maximal 4 Grad.

( BM )