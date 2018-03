Feuer in Kreuzberg: Dachstuhl brennt

Das Feuer brach am Dienstagmorgen in Kreuzberg aus

Berlin. In einem Mehrfamilienhaus am Chamissoplatz im Kreuzberger Bergmannkiez ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. 50 Kräfte der Berliner Feuerwehr sind im Einsatz, um den Brand zu löschen. In Tweets der Berliner Feuerwehr hieß es, es würden etwa 400 Quadratmeter eines Dachstuhls brennen. Es sei zu einem Durchbrand ins vierte Obergeschoss gekommen. Eine Person sei aus einer betroffenen Wohnung gerettet worden, fünf weitere wurden in Sicherheit gebracht.

Nach Durchbrand ins 4. OG konnte eine Person aus der betroffenen Wohnung gerettet werden. 5 weitere Personen wurden in Sicherheit gebracht und werden im #MTF3 betreut. pic.twitter.com/oB7SoPqWbc — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 20, 2018

Das gesamte Haus sei evakuiert worden. Verletzte habe es nicht gegeben, so ein Feuerwehrsprecher. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund des Einsatzes kam es zunächst nicht.

