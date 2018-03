Einbruch in eine Bankfiliale am Strausberger Platz: Die Täter wollten offenbar Schließfächer aufbrechen.

Strausberger Platz Unbekannte brechen in Bank in Friedrichshain ein

Mitten am Tag sind Unbekannte in eine Bankfiliale in Friedrichshain eingebrochen. Wie der Lagedienst der Polizei der Berliner Morgenpost sagte, hätten Anwohner kurz nach 15 Uhr ein lautes Geräusch gehört und die Polizei verständigt.

Die Täter waren nach ersten Informationen in die Räume der Bank eingedrungen und wollten offenbar Schließfächer aufbrechen. Ob ihnen das gelang und sie Beute machen konnten, war zunächst unbekannt. Die Polizei konnte dazu am Abend keine Informationen geben. Den Einbrechern gelang die Flucht. Auch über den Ursprung des lauten Geräuschs konnte die Polizei keine Angaben machen.

Wie die "BZ" berichtet, soll es eine laute Explosion gegeben haben, was die Polizei nicht bestätigen wollte. Allerdings sei die Feuerwehr im Einsatz gewesen, aber nicht tätig geworden.

