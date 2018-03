Illegales Autorennen: 17-Jähriger rast bei Flucht in Zaun

Für einen 17-Jährigen und seinen 17 Jahre alten Beifahrer endete ein illegales Autorennen am Sonnabendabend in einem Zaun. Wie ein Polizeisprecher sagte, lieferten sich zwei Autofahrer am Sonnabendabend gegen 22:30 Uhr ein Rennen auf der Teufelsseechaussee in Grunewald. Zunächst fuhren sie mit durchdrehenden Reifen über den Parkplatz an der Teufelsseechaussee und rasten anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit über die Teufelsseechaussee.

Als sie wieder zurück auf dem Parkplatz waren, trafen zwei Einsatzwagen der Polizei ein. Ein Fahrer flüchtete daraufhin mit seinem Wagen, sofort verfolgt von den beiden Polizeistreifen. Die Verfolgungsjage führte zunächst über die Teufelschaussee, dann raste der Fahrer über die Jaffé-Straße. An der Kreuzung zum Messedamm verlor der 17-Jährige jedoch die Kontrolle über sein Auto und krachte in einen Zaun.

Der Fahrer flüchtete daraufhin zu Fuß von der Unfallstelle, seinen 17 Jahre alten Beifahrer konnte die Polizei jedoch festnehmen und so auch den Namen des flüchtigen Rasers ermitteln. Der zweite am Rennen beteiligte Wagen entkam den Polizisten. Das Kennzeichen des Autos hatten die Beamten auf dem Parkplatz an der Teufelsseechaussee nicht erfasst.

