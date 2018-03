Der Unfall ereignete sich auf der Sonnenallee in Treptow.

Ein Fahrer ist Freitagnacht mit seinem Wagen auf der in mehrere parkende Autos gekracht.

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Auto kracht in parkende Wagen: Ein Auto ist in der Nacht zu Sonnabend auf der Sonnenallee in Treptow gegen mehrere parkende Pkw geprallt. Laut ersten Informationen von vor Ort kam der Wagen wegen Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und schob fünf parkende Fahrzeuge zusammen. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Pkw angezündet: In der Schätzelbergstraße in Tempelhof ging Freitagabend ein Wagen in Flammen auf. Laut Polizei entdeckten Zeugen den brennenden VW gegen 22:40 Uhr. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Ein politisches Motiv wird nicht vermutet.

Durch starken Wind kippte ein Baum in der Zweibrückerstrasse in Berlin Spandau gegen ein Wohnhaus

Foto: Thomas Peise

Baum kippt auf Wohnhaus: Durch starken Wind ist in der Nacht zu Sonnabend ein Baum in der Zweibrückerstraße in Spandau gegen ein Wohnhaus gekippt. Die Feuerwehr musste den Baum langsam mit Hilfe eines Krans abtragen

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehr

Staustellen

Mitte (1): Ab circa 13:00 Uhr zieht eine Demonstration vom Potsdamer Platz über die Potsdamer Straße und die Kurfürstenstraße zur Schillstraße.

Mitte (2): Ebenfalls ab circa 13:00 Uhr geht ein Demonstrationszug vom Alexanderplatz über Rathausstraße, Werderscher Markt, Französische Straße, Friedrichstraße, Dorotheenstraße und Scheidemannstraße zum Deutschen Bundestag.

Kreuzberg und Mitte: Ab 15:00 Uhr ein zieht eine Demonstration vom Mehringplatz über Friedrichstraße, Unter den Linden, Pariser Platz, Ebertstraße, Scheidemannstraße, Heinrich-von Gagern-Straße zur Otto-von-Bismarck-Allee.

Kreuzberg und Mitte (2): Ab 15:30 Uhr zieht eine Demonstration von der Zossener Straße über Gitschiner Straße, Wilhelmstraße, Franz-Klühs-Straße, Sigismundstraße, Stauffenbergstraße und Reichpietschufer zum Lützowplatz.

Mitte (3): Von 06:00 Uhr bis circa 18:00 Uhr findet auf der Friedrichstraße ein Kraneinsatz statt. Die Straße ist in Richtung Kreuzberg zwischen Kronenstraße und Leipziger Straße gesperrt.

Friedrichshain: Ab circa 16:30 Uhr wird aufgrund eines Spiels von Alba Berlin in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 18:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Konzerts in der Max-Schmeling-Halle (Beginn 20:00 Uhr) kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gaudystraße und Eberswalder Straße ab circa 18:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Köpenick und Oberschöneweide: Im Bereich der Straßenzüge An der Wuhlheide, Spindlersfelder Straße sowie der Bahnhofstraße ist ab circa 11:30 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen durch Anreise- und Parksuchverkehr aufgrund eines Spiels des 1. FC Union (Beginn 13:00 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei zu rechnen.

Wetter

Mal scheint bei uns die Sonne, mal überwiegen aber auch die Wolken. Nur vereinzelt fällt etwas Schnee. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch zwischen minus 2 und 0 Grad. Es weht ein frischer, in Böen starker und eisiger Wind aus Nordost. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen auf minus 7 bis minus 9 Grad. Morgen gibt es bei uns einen herrlichen Wintertag mit viel Sonnenschein. Allerdings bleibt es weiterhin unangenehm kalt. Die Temperaturen steigen auf minus 1 bis plus 1 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )