Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Polizei stoppt Raser: Mit knapp 100 Kilometern pro Stunde zu viel auf dem Tacho ist ein Motorradfahrer von der Autobahnpolizei in Charlottenburg gestoppt worden. Der Mann war am späten Donnerstagabend auf der Stadtautobahn unterwegs, als er in Höhe Kaiserdamm eine Streife der Autobahnpolizei überholen wollte, wie die Polizei mitteilte. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab, dass der Motorradfahrer mit 155 Kilometern pro Stunde über die Autobahn raste. Erlaubt waren aber nur 60 Kilometer pro Stunde. Dem Fahrer drohen jetzt neben einem Bußgeld von mehreren Hundert Euro auch drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Raubüberfall auf Hotel: Zwei Männer haben ein Hotel in Wilmersdorf überfallen. Einer von ihnen hat am Donnerstagabend die 20 Jahre alte Empfangsdame des Hotels in der Xantener Straße mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der zweite Unbekannte stand während des Raubüberfalls Schmiere. Die beiden Räuber konnten mit ihrer Beute fliehen. Die 20-Jährige wurde nicht verletzt.

Verkehr

S-Bahn

S2: Von 22:00 Uhr bis Montag, 26.03.18, 01:30 Uhr besteht zwischen Blankenfelde und Marienfelde kein S-Bahn-Verkehr. Als Ersatz fahren dafür Busse. Zwischen Blankenfelde und Südkreuz kann auch der RE5 genutzt werden. Grund für die Unterbrechung des S-Bahn-Verkehrs sind Arbeiten an einem neuen elektronischen Stellwerk.

S41/S42 und S46: Von 22:00 Uhr bis Dienstag, 27.03.18, 01:30 Uhr, besteht zwischen Hermannstraße und Schöneberg eingeschränkter S-Bahn-Verkehr im 10-Minuten-Takt mit Umsteigen in Südkreuz.

Wetter

Der Himmel ist bei uns überwiegend stark bewölkt. Gebietsweise fällt dabei Regen, Schneeregen oder Schnee. Die Sonne hat nur vereinzelt Chancen, sich zu zeigen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 0 und 2 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen stark aus Nordost. Nachts sinken die Temperaturen auf minus 5 bis minus 8 Grad. Morgen scheint mal die Sonne, mal überwiegen die Wolken. Nur vereinzelt fallen ein paar Schneeflocken. Die Temperaturen steigen auf minus 3 bis minus 1 Grad.

