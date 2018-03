Buttersäure im Lehrerzimmer verschüttet - Schule geräumt

40 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten am Vormittag in Kreuzberg an

Schüler haben in Kreuzberg zum Abschluss ihrer Schulzeit Buttersäure in das Lehrerzimmer geschüttet. Die Schule musste geräumt werden.

Berlin. Schüler des Oberstufenzentrums Handel (OSZ) an der Wrangelstraße in Kreuzberg haben zum Abschluss ihrer Schulzeit im Sekretariat und im Lehrerzimmer Buttersäure verschüttet. Der Gestank war am Donnerstagvormittag so unerträglich und atemreizend, dass die Schule geräumt werden musste. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort und beseitigte die Gefahr, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte.

#Chemieeinsatz in #Kreuzberg

In einer Handelsschule in der #Wrangelstraße wurde an mehreren Stellen im Flur die gefährliche #Buttersäure verbreitet. Die @Berliner_Fw war mit 40 Kräften vor Ort und hat die Gefahr beseitigt. @polizeiberlin wird die Ermittlungen übernehmen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 15, 2018

"In einer Handelsschule in der Wrangelstraße wurde an mehreren Stellen im Flur die gefährliche Buttersäure verbreitet", heißt es in dem Tweet. Laut Mitteilung der Berliner Feuerwehr habe die Polizei Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Einsatzkräfte vor der Schule an der Wrangelstraße

Foto: Thomas Peise

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

( BM )