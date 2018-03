Abi-Scherz mit stinkender Buttersäure löst Großeinsatz aus

#Chemieeinsatz in #Kreuzberg

In einer Handelsschule in der #Wrangelstraße wurde an mehreren Stellen im Flur die gefährliche #Buttersäure verbreitet. Die @Berliner_Fw war mit 40 Kräften vor Ort und hat die Gefahr beseitigt. @polizeiberlin wird die Ermittlungen übernehmen.