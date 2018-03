Pfefferspray-Angriff im Hauptbahnhof: 7 Schüler verletzt

Gegen 22.15 Uhr kam es am Mittwochabend zwischen zwei Tätern und einer Gruppe bayrischer Schülern, die auf Klassenfahrt in Berlin waren, zu einem Streit in der McDonalds-Fillale im Bahnhof.

Berlin. Bei einem Pfefferspray-Angriff am Berliner Hauptbahnhof in Mitte sind sieben Schüler und ein Lehrer verletzt worden, teilte ein Bundespolizeisprecher mit. Gegen 22.15 Uhr kam es am Mittwochabend zwischen zwei Tätern und einer Gruppe bayrischer Schülern, die auf Klassenfahrt in Berlin waren, zu einem Streit in der McDonalds-Fillale im Bahnhof.

Dabei sprühten die Täter das Reizgas. Die Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sowie der Lehrer mussten daraufhin mit Augenreizungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter konnten fliehen.

