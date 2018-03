Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

7 Schüler und ein Lehrer eines Schulklasse diese sich auf Klassenfahrt in Berlin aufhält, mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie von 2 unbekannten mit Pfefferspray angegriffen wurden. Dem. vorausgegangen war ein Streit der Klasse mit den beiden Tätern. Dabei soll es um Mädchen der Klasse gehandelt haben. Weiteres ermittelt die Bundespolizei

Schüler mit Pfefferspray verletzt: Bei einem Pfefferspray-Angriff am Berliner Hauptbahnhof in Mitte sind sieben Schüler und ein Lehrer verletzt worden, teilte ein Bundespolizeisprecher mit. Gegen 22:15 Uhr kam es zwischen zwei Tätern und einer Gruppe bayrischer Schülern, die auf Klassenhatten in Berlin waren, zu einem Streit in einem Imbiss im Bahnhof. In dessen Folge sprühten die Täter das Reizgas. Die Schüler im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sowie der Lehrer mussten daraufhin mit Augenreizungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter konnten fliehen.

Polizei schnappt Drogendealer: Die Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer in Schöneberg festgenommen. Die beiden 29-Jährigen waren am Mittwoch am U-Bahnhof Eisenacher Straße in Berlin unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Demnach handelten sie dort mit Drogen. Als die mutmaßlichen Dealer die Beamten bemerkten, warfen sie das Haschisch auf das Gleisbett. Die Polizei nahm die beiden Männer fest. Einer von ihnen wehrte sich den Angaben nach, ein Polizist wurde leicht verletzt.

A 111 (Reinickendorf-Zubringer): Aufgrund von turnusmäßigen Wartungsarbeiten der Autobahntunnel ist die A 111 von 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr stadteinwärts zwischen den AS Waidmannsluster Damm/Hermsdorfer Damm und AS Festplatz gesperrt. Alle Ein- und Ausfahrten zwischen den Anschlussstellen sind gesperrt. Aus organisatorischen Gründen wird bereits ab 20:00 Uhr mit den Absperrmaßnahmen einiger Zufahrten begonnen.

Karow: Am Morgen beginnen Arbeiten an der Eisenbahnunterführung am S-Bahnhof Karow. Der Straßenzug Pankgrafenstraße/Bahnhofstraße ist in beiden Richtungen zwischen Boenkestraße und Hubertusdamm gesperrt. Die Liebenstraße sowie die Boenkestraße (von beiden Richtungen) sind während der Bauzeit als Sackgassen ausgewiesen. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Anfang Mai.

Mitte (1): Am frühen Morgen beginnen auf der Leipziger Straße Leitungsarbeiten. Für circa zwei Wochen ist die Fahrbahn zwischen Charlottenstraße und Friedrichsstraße verschwenkt.

Mitte (2): Auf der Ebertstraße findet in den folgenden beiden Tagen jeweils zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr ein Kraneinsatz statt. Während dieser Zeit ist die Eberstraße einspurig in Richtung Straße des 17. Juni zwischen Potsdamer Platz und Lennéstraße.

Friedrichshain: Ab ca. 18:30 Uhr wird aufgrund einer Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Nur ab und zu schaut bei uns mal die Sonne zwischen dichten Wolkenfeldern hervor. Regen fällt aber im Laufe des Tages auch nur vereinzelt. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch bis stark aus Ost. Morgen ziehen anfangs viele Wolken vorüber, und es regnet oder schneit örtlich. Im Tagesverlauf lockert sich die Wolkendecke aber auf.

( BM )