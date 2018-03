Zwei leblose Menschen bei Brand in Einfamilienhaus entdeckt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Plattenburg in der Prignitz sind am Donnerstag zwei leblose Menschen entdeckt worden.

Plattenburg. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Plattenburg in der Prignitz sind am Donnerstag zwei leblose Menschen entdeckt worden. Wie die Polizei in Neuruppin mitteilte, konnten die Helfer von außen die zwei Opfer im Erdgeschoss sehen. Wegen der noch brennenden Glutnester und der Einsturzgefahr könne das Gebäude aber noch nicht betreten werden, hieß es.

Das mehrstöckige Einfamilienhaus war von einem 83 Jahre alten Mann und seiner gleich alten Ehefrau bewohnt. Bei dem Brand wurde unter anderem der Dachstuhl zerstört. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Es sei aber noch unklar, ob es eine vorsätzliche Tat oder eine fahrlässige Tat war, sagte ein Sprecher.

( dpa )