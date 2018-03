In Moabit hat eine Frau Sanitäter und Polizisten attackiert. Ein Beamter schoss ihr ins Bein. Das Motiv der Angreiferin ist unklar.

Berlin-Moabit Frau greift Retter und Polizei mit Messer an - Motiv unklar

Berlin. Ein Tag nach dem Schuss eines Polizisten auf eine Frau in Berlin-Moabit ist deren Identität geklärt. Die Frau sei 27 Jahre alt und komme aus Schweden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Unklar sei nach wie vor, warum sie mehrere Personen mit einem Messer bedrohte, so der Sprecher weiter.

Ein Beamter soll dann von einer Schusswaffe einmal Gebrauch gemacht und die Frau im Oberschenkel getroffen haben. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus und musste operiert werden. Eine Mordkommission ermittelt, wie in solchen Fällen üblich.

