Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Mehrere Autos brennen in der Nacht in Friedrichshain: In Friedrichshain haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Autos gebrannt. Ein Anwohner der Krautstraße hatte zunächst Flammen an einem Fahrzeug bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff auf ein danebenstehendes Auto über, das während der Löscharbeiten auf die andere Straßenseite rollte. Dort wurde dann ein drittes Auto durch die Flammen beschädigt

. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Da das erste brennende Fahrzeug einem Industriekonzern gehört, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden 568.860 Straftaten erfasste die Polizei 2016 in Berlin - 0,1% weniger als 2015. Diebstähle nahmen am stärksten zu. Taschendiebstahl-Hotspots waren unter anderem: Alexanderplatz, Hardenbergplatz und U-Kottbusser Tor. Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden

Verkehrsmeldungen

Tram M17, 27, 37: Bis 26. März fährt die M17 nicht zw. Meeraner Straße und Hegemeisterweg. Die M27 ist zw. Meeraner Straße und Treskowallee/Ehrlichstraße unterbrochen, die M37 zw. Hegemeisterweg und Ev. Krankenhaus (SEV).

Staustellen

A 111 (Reinickendorf-Zubringer): Wegen Wartungsarbeiten ist die A111 von 21 Uhr bis 5 Uhr stadtauswärts zwischen den AS Am Festplatz und Waidmannsluster Damm/Hermsdorfer Damm gesperrt, ebenso alle Ein- und Ausfahrten. Die Absperrmaßnahmen beginnen bereits ab 20 Uhr.

Friedrichshain: Die Lichtenberger Straße ist für Bauarbeiten in beiden Richtungen zwischen Holzmarkt- und Singerstr. bis vsl. 15. April gesperrt.

Dahlem: Bis Ende März ist die Clayallee in beiden Richtungen zwischen Hüttenweg und Argentinische Allee jeweils auf einen Fahrstreifen verengt.

Mitte: Auf der Leipziger Straße findet bis Donnerstag von 8 Uhr bis 17 Uhr in Richtung Alexanderplatz vor der Kreuzung Wilhelmstraße ein Kraneinsatz statt. Hier steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Wetter

Der Himmel zeigt sich überwiegend stark bewölkt, und gebietsweise fällt etwas Regen oder Nieselregen. Nur örtlich lockern die Wolken mal etwas auf. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 9 und 12 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Böen frisch aus West. In der kommenden Nacht kühlt sich die Luft auf 5 bis 3 Grad ab. Morgen ziehen dichte Wolken vorüber, und die Sonne findet nur selten eine Lücke. Zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 6 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

