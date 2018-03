Getötete 14-Jährige: Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen

An der Lichtenberger Eissporthalle versammelten sich Trauernde um Keira zu gedenken.

Polizeifahrzeuge vor dem Wohnkomplex in Alt-Hohenschönhausen. In einer der Wohnungen wurde Keira G. getötet.

Berlin. Nach dem gewaltsamen Tod der 14-jährigen Keira aus Berlin wird die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Totschlags beantragen. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Montag. Der 15 Jahre alte Verdächtige sollte noch am Montag einem Richter vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnen kann. Der deutsche Jugendliche habe im Kern gestanden, seine Bekannte erstochen zu haben. Die Hintergründe seien aber weiter unklar.

Aus dem Vorwurf des Totschlags könnte im Laufe der Ermittlungen ein noch schwerer wiegender Mordvorwurf werden, hieß es. Dafür müsste das Motiv klarer werden.

Keira G. war Berliner Eisschnelllaufmeisterin

Für einen Haftbefehls-Antrag müssten zunächst so viele Beweise wie möglich zusammengetragen werden, erläuterte der Sprecher. Die Voraussetzungen für einen so jungen Verdächtigen seien sehr eng. Die Schülerin trainierte beim TSC Eisschnelllauf und war zuletzt im Januar in ihrer Altersklasse Berliner Meisterin über 1500 Meter geworden.

( dpa )