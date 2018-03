Eine 66-Jährige wurde in der Nacht zu Montag in einem Seniorenwohnheim in Gesundbrunnen tot aufgefunden (Archiv)

In einem Seniorenwohnheim in Gesundbrunnen ist Sonntagnacht eine 66-Jährige getötet worden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Bezirk Mitte Frau in Seniorenheim in Gesundbrunnen getötet

Berlin. In einem Zimmer eines Seniorenwohnheims in der Schulstraße in Gesundbrunnen wurde in der vergangenen Nacht eine Frau tot aufgefunden, teilte die Polizei mit.. Demnach entdeckte ein Pfleger kurz vor 3 Uhr die 66-Jährige leblos in dem Zimmer und rief die Polizei.

Die Verletzungen deuten laut den Ermittlern auf eine Gewalttat hin. Ein 85-jähriger Bewohner des Hauses steht im Verdacht die Frau getötet zu haben und wurde vorläufig festgenommen.

Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden 568.860 Straftaten erfasste die Polizei 2016 in Berlin - 0,1% weniger als 2015. Diebstähle nahmen am stärksten zu. Taschendiebstahl-Hotspots waren unter anderem: Alexanderplatz, Hardenbergplatz und U-Kottbusser Tor. Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden

Mehr zum Thema:

Mehrere Angriffe auf Sanitäter und Polizisten in Berlin

Betrunkene greifen Sanitäter bei Rettungseinsatz an

"Pizzaservice"-Polo knallt gegen Laterne und stürzt auf Dach