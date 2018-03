"Pizzaservice"-Polo knallt gegen Laterne und stürzt auf Dach

Der Fahrer wurde bei dem Unfall in Kleinmachnow verletzt. Zwei Rettungswagen waren im Einsatz.

In Kleinmachnow ist in der Nacht zu Montag ein VW Polo verunglückt. Auf der Straße Hohe Kiefer kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, knallte gegen eine Laterne und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Einem Aufkleber am Fahrzeug zufolge wird der Wagen als "Pizzaservice" eingesetzt

Zwei Rettungswagen waren im Einsatz. Wieviele Menschen sich im Fahrzeug befanden, blieb zunächst unklar.

Die Feuerwehr richtete das Fahrzeug auf, nahm ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten auf und beendete den Einsatz.

( BM/seg )