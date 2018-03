Leiche aus Tümpel geborgen - Mordkommission ermittelt

In Marzahn ist am Sonntag eine Leiche aus einem Tümpel geborgen worden.

Am Sonntag ist in Marzahn eine Leiche aus einem Tümpel geborgen worden. Eine Mordkommission sicherte Spuren.

Berlin. In Marzahn ist am Sonntag eine Leiche aus einem Tümpel geborgen worden. Welche Umstände zum Tod der Person führten, war zunächst völlig unklar. Die Polizei bestätigte am Sonntagmorgen, dass eine Mordkommission am Papenpfuhlbecken Spuren sicherte. Der Tümpel befindet sich in der Nähe der Landsberger Allee, unweit des S-Bahnhofs Marzahn.

Auf Bildern war zu sehen, wie am Fundort schweres Gerät der Feuerwehr zum Einsatz kam. Auch ein Spürhund der Polizei war auf einem Foto zu sehen.

( dpa )