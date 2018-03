Jugendliche verüben Brandanschlag auf Berliner Moschee

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, hätten Zeugen gegen 2 Uhr drei als Jugendliche beschriebene Verdächtige am Tatort gesehen.

In einer Moschee an der Pankower Allee hat es in der Nacht gebrannt. Die Polizei spricht von Brandstiftung, der Staatsschutz ermittelt.

Berlin. Auf eine Moschee des Ditib-Verbands in Reinickendorf ist es am frühen Sonntagmorgen ein Brandanschlag verübt worden. Verletzt wurde niemand, teilte die Feuerwehr mit. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Brandstiftung aus. Der Staatsschutz ermittelt, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei am Sonntagvormittag hieß.

Es sah aus, als hätten Einrichtungsgegenstände im Inneren der Koca Sinan Camii-Moschee an der Pankower Allee Ecke Kühleweinstraße Feuer gefangen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. 60 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Unser #Staatsschutz ermittelt nach einer Brandstiftung in einem türkischen Kulturverein letzte Nacht in #Reinickendorf.

^tsm pic.twitter.com/Bs7tz5iDzg — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 11, 2018

Auf Facebook sprach auch die Gemeinde von einem Anschlag. "Die meisten Räumlichkeiten unserer Moschee sind weitestgehend nicht mehr nutzbar", hieß es. "Ein Anschlag auf ein Gotteshaus, egal aus welchem Grund, ist nicht akzeptabel und nicht hinnehmbar."

Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, hätten Zeugen gegen 2 Uhr drei als Jugendliche beschriebene Verdächtige am Tatort gesehen. Sie seien in Richtung Letteplatz geflüchtet. Zuvor sei ein Klirren zu hören gewesen.

Müller: Moschee-Brandstiftung "Anschlag auf religiöse Freiheit"

Für Berlins Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) ist die Brandstiftung auch ein Anschlag auf die politische und religiöse Freiheit. "Das ist nicht hinnehmbar", teilte Müller am Sonntag mit. "Wir werden es nicht zulassen, dass Konflikte in Berlin ausgetragen werden, die mit dem friedlichen Zusammenleben in dieser Stadt nichts zu tun haben." Er erwarte, dass die Behörden schnell die Täter finden. "Berlin steht für ein friedliches und freiheitliches Miteinander. Das werden wir mit allen notwendigen Mitteln verteidigen."

Auch Innensenator Andreas Geisel (SPD) verurteilte die Attacke. "Wer Brandsätze wirft, riskiert Menschenleben." Er brachte seine Solidarität mit der Moschee zum Ausdruck und betonte zugleich, es sei noch zu früh, Mutmaßungen über Täter und Motive anzustellen.

Rechtsextremer Hintergrund? Kurden? Oppositionelle?

Zu Tätern und Motiven kalkulieren die Ermittler eine ganze Reihe von Möglichkeiten ein. Immer im Bereich des Möglichen ist bei derartigen Fällen ein rechter Hintergrund. Extremisten und Populisten, die seit langem eine vermeintlich zunehmende Islamisierung beklagen, machen dafür unter anderem auch die von der türkischen Regierung gesteuerte Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) verantwortlich. Sie ist der Dachverband der rund 900 türkisch-islamischen Vereine in Deutschland und vertritt nach eigenen Angaben rund 70 Prozent der in Deutschland lebenden Muslime. Kritiker bemängeln die enge Bindung von Ditib an die politischen Interessen des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan.

Denkbar ist vor allem im Moment auch ein Anschlag kurdischer Gruppen, etwa als Protest gegen das militärische Vorgehen der Türkei in syrischen Kurdengebieten. Daher prüfen die Staatsschützer routinemäßig auch einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Anschlag und der kurdischen Spontandemonstration am Sonnabendabend in Kreuzberg. Der Verfassungsschutz registriert nach Angaben eines Beamten seit einiger Zeit in Berlin "ein sich zunehmend aufheizendes Klima" zwischen Kurden und nationalistischen Türken.

Die Kurden sind allerdings nicht die einzige türkische Gruppe, bei denen die Ermittler einen solchen Anschlag nicht ausschließen wollen. Gleiches gilt für türkische Oppositionelle, die seit dem Putschversuch in der Türkei massenhaft verhaftet und festgenommen werden. Die deutschen Behörden verzeichnen seit Monaten eine deutliche Zunahme von Betroffenen aus der Türkei, die in Deutschland Asyl suchen. Wiederholt gab es seither in Deutschland Angriffe auf Oppositionspolitiker, für die Erdogan-Anhänger verantwortlich gemacht wurden. Ein Racheakt erscheine daher "nicht gänzlich ausgeschlossen", formuliert ein Beamter betont vorsichtig.

Dem Staatsschutz im Landeskriminalamt bietet sich daher eine ganze Palette von möglichen Tätern und Motiven. Die Polizei kommentiert derartige Ausgangssituationen wie üblich mit dem Standardsatz, man ermittle in alle Richtungen.

