Demonstranten an der Adalberststraße

Am Samstagabend haben in Kreuzberg etwa 350 Menschen gegen die türkischen Einsätze in Syrien protestiert. Die Demo verlief friedlich.

Berlin-Kreuzberg Spontan-Demo gegen türkische Militäreinsätze in Afrin

Berlin. Am Samstagabend haben sich gegen 20 Uhr etwa 350 Demonstranten spontan in Kreuzberg versammelt. Rund um das Kottbusser Tor protestierten sie gegen die türkischen Militäreinsätze in Afrin im kurdischen Nordwesten Syriens.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen an der Oranienstraße, Adalbertstraße und rund um das Kottbusser Tor. Auch der Busverkehr war betroffen, zum Teil war der Verkehr unterbrochen oder wurde umgeleitet.

Gegen 22 Uhr löste sich der Demonstrationszug auf. Die Veranstalter kündigten an, am Sonntag um 15 Uhr am Oranienplatz erneut zu demonstrieren.

140: Wegen der Spontandemo aktuell zwischen Ostbahnhof und Prinzenstr/Ritterstr umgeleitet. Bitte mehr Zeit einplanen. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) March 10, 2018

M29: Wegen einer Spontandemo aktuell kein Verkehr zwischen Moritzplatz und Hermannplatz. Auf U8 ausweichen. Bitte mehr Zeit einplanen. #BVG — BVG Bus (@BVG_Bus) March 10, 2018

( BM )