Männer bei Schlägerei schwer im Gesicht verletzt

Berlin. Bei einer Schlägerei Sonnabend früh in Neukölln hat sich ein Mann schwere Gesichtsverletzung zugezogen. In einer Bar an der Karl-Marx-Straße schlug sich gegen 3.50 Uhr ein 47-Jähriger mit zwei 39 und 42 Jahre alten Männer. Dabei erlitt der 47-Jährige eine Verletzung an der Nase, sein 42-jähriger Kontrahent hingegen mehrere Brüche im Gesicht.

Ein herbeigerufener Notarzt behandelte zunächst den Schwerverletzten, da er kurzfristig in Lebensgefahr schwebte. Rettungskräfte brachten ihn und den 47-Jährigen in Krankenhäuser. Der Begleiter des Schwerverletzten erlitt eine leichte Gesichtsverletzung, die zunächst nicht behandelt werden musste.

Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat.

Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden 568.860 Straftaten erfasste die Polizei 2016 in Berlin - 0,1% weniger als 2015. Diebstähle nahmen am stärksten zu. Taschendiebstahl-Hotspots waren unter anderem: Alexanderplatz, Hardenbergplatz und U-Kottbusser Tor. Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden

( BM )