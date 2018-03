Transporter rammt trächtige Elchkuh und kracht gegen Baum

Lieberose. Schwerer Wildunfall auf der Bundesstraße B168 bei Lieberose (Landkreis Dahme-Spreewald) südöstlich von Berlin: Ein Transporter kollidierte am Freitagabend mit einer Elchkuh. Die zwei Insassen des Transporters wurden dabei schwer verletzt. Sie kamen in umliegende Kliniken. Die trächtige Elchkuh wurde getötet, auch das ungeborene Kalb verstarb.

Laut ersten Informationen tauchte das Tier unvermittelt auf der Bundesstraße auf, der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und rammte die Elchkuh frontal. Der Transporter krachte dann mit offenbar hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum. Die Front des Autos wurde komplett eingedrückt.

Die B168 war bis zum Morgen gesperrt. Der 50 Jahre alte Fahrer und sein 26 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonnabend.

Die getötete Elchkuh

Foto: citynewstv.de

Elche gelten in Deutschland seit langem als ausgestorben. Hin und wieder jedoch machen Tiere aus Polen einen Abstecher. So wurden mehrfach Tiere in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen gesichtet. Zuletzt war ein Elch im Fläming bei Coswig in eine Fotofalle getappt.

Unfälle mit Elchen gibt es immer wieder in Brandenburg. Elche können bis zu 2,30 Meter hoch und 2,70 Meter lang werden. Durchschnittlich bringen sie 500 Kilo auf die Waage. Seit vergangenem Herbst können gesichtete Elche per Online-Formular den Behörden gemeldet werden. Die Daten fließen in den Elch-Managementplan ein, der in diesem Jahr überarbeitet werden soll.

Mehr zum Thema:

In diesem Video macht Brandenburg das Leben in Berlin nieder

Wolf ist nach Verkehrsunfall erfroren

Elch tappt in Brandenburg in Fotofalle

Schweden: Seltener weißer Elch doch nicht zum Abschuss frei

( BM )