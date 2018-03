Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Streit in Friedrichshain - Mann sticht auf 48-Jährigen ein: Im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Allee in Friedrichshain ist es in der Nacht zu Sonnabend zu einem blutigen Streit zwischen zwei Männern gekommen. Dabei stach ein 27-Jähriger einen 48-Jährigen mit einem Messer. Der Angegriffene wurde dabei schwer verletzt und von einem Notarzt zunächst vor Ort behandelt, bevor er in eine Klinik gebracht wurde. Der Messerangreifer konnte kurz drauf in seiner Wohnung festgenommen werden. Auch er musste wegen einer Handverletzung behandelt werden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es bereits vor dem Messerangriff eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern in einem nahegelegenen Imbiss gegeben. Dabei soll der 48-Jährige dem 27-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Den Hintergrund für den Gewaltvorfall ermittelt nun ein Fachkommissariat.

Transporter rammt trächtige Elchkuh und kracht gegen Baum: Schwerer Wildunfall auf der Bundesstraße B168 bei Lieberose (Landkreis Dahme-Spreewald): Ein Transporter kollidierte am Freitagabend mit einer Elchkuh. Die zwei Insassen des Transporters wurden dabei schwer verletzt. Sie kamen in umliegende Kliniken. Die trächtige Elchkuh wurde getötet, auch das ungeborene Kalb verstarb. Alle Details zum Unfall mit der Elchkuh - hier.

Betrunkene Fahrerin kracht mit Audi gegen Baum: Die Fahrerin eines Audi hat am Freitagabend in Kreuzberg die Kontrolle über ihr Auto verloren. An der Kreuzung Blücherstraße Ecke Südstern überfuhr sie einen Poller und prallte anschließend gegen einen Baum. Bei dem Audi entstand Totalschaden. Laut ersten Informationen von vor Ort erlitt ein Beifahrer Verletzungen, die Fahrerin blieb unverletzt. Bei der Frau wurde demnach ein Atemalkoholwert von 1,28 Promille gemessen, bei ihrem Beifahrer ein Wert von 0,83 Promille.

Maskierter Mann überfällt Spielhalle in Moabit: Ein maskierter Mann hat in der Nacht zu Sonnabend eine Spielhalle in Moabit überfallen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Unbekannte die Spielhalle in der Lübecker Straße gegen 23.50 Uhr, bedrohte einen 66 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Über einen Hinterausgang sei der Räuber anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung geflohen. Der Angestellte blieb unverletzt. Ein Raubkommissariat ermittelt.

Pkw-Anhänger brennt bei Feuer in Westend vollständig aus: Ein Pkw-Anhänger ist in der Nacht zu Sonnabend in Westend vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Anwohner gegen 0.30 Uhr das Feuer an der Bolivarallee Ecke Nußbaumallee und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Ein weiterer geparkter Anhänger wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache, die ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen hat, dauern an.

Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden 568.860 Straftaten erfasste die Polizei 2016 in Berlin - 0,1% weniger als 2015. Diebstähle nahmen am stärksten zu. Taschendiebstahl-Hotspots waren unter anderem: Alexanderplatz, Hardenbergplatz und U-Kottbusser Tor. Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

Straßenbahnen M5, M6, M8 und M10: Von 10 bis ca. 17 Uhr kommt es zu folgenden Einschränkungen: M5: Zw. Oderbruchstraße und Hauptbahnhof besteht in beiden Richtungen Busersatzverkehr. Die Tram fährt ab Oderbruchstraße über Karl-Lade-Straße und Weißenseer Weg zurück zur Konrad-Wolf-Straße. M6: Busersatzverkehr zw. Oderbruchstr. und Hackescher Markt in beiden Richtungen. Die Tram fährt ab Oderbruchstraße über Karl-Lade-Straße und Weißenseer Weg zurück zur Konrad-Wolf-Straße. M8: Busersatzverkehr zw. Landsberger Allee/Karl-Lade-Straße (Oderbruchstraße) und Hauptbahnhof. Die Tram fährt ab Karl-Lade-Straße über Oderbruchstraße und Weißenseer Weg zurück zur Herzbergstraße. M10: Zw. Arnswalder Platz (Kniprodestraße) und S+U Warschauer Straße in beiden Richtungen Busersatzverkehr.

Staustellen

A 100 (Stadtring)/A 115 (AVUS)/Bereich Messe/ICC: Auf dem Messegelände findet die Internationale Tourismusbörse statt. Ab heute ist die Messe für den privaten Besucherverkehr geöffnet. In diesem Bereich über den gesamten Tag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen. In den Vormittagsstunden sollte der Messedamm gemieden werden. Gegen 18 Uhr ist im Bereich Messedamm und Masurenallee mit weiteren Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Westend: Ab ca. 13.30 Uhr kommt es aufgrund eines Fußballspiels im Olympiastadion im Bereich der Heerstraße zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Besucher sollten zur An- und Abreise öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Mitte: Im Bereich Potsdamer Platz/Brandenburger Tor/Unter den Linden kann es in der Zeit von 12 bis ca. 16 Uhr zur Verkehrsstörungen aufgrund von Protestmärschen kommen.

Kreuzberg und Mitte (1): Um 15 Uhr beginnt am Willy-Brandt-Haus eine Demonstration und zieht über die Stresemannstr., Ebertstr. und Voßstr. zur Gertrud-Kolmar-Str. Kurze Verkehrseinschränkungen bis 17.30 Uhr möglich.

Kreuzberg und Mitte (2): Um 16.30 Uhr startet ein katholischer Bußgang an der Stresemannstr. und zieht über Anhalter Straße, Wilhelmstraße, Niederkirchnerstraße, Hannah-Ahrend-Straße, Cora-Berliner-Straße und Behrenstraße zur St.-Hedwigs-Kathedrale. Bis 18 Uhr sind Verkehrsbehinderungen möglich.

Prenzlauer Berg: Wegen eines Volleyballspiels in der Max-Schmeling-Halle kann es im Bereich Schönhauser Allee, Gaudystr. und Eberswalder Str. ab ca. 17 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen. Bitte öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Wetter

Dichte Wolken ziehen heute über Berlin, und es regnet zunächst gebietsweise. Im Tagesverlauf lässt der Regen nach. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 10 Grad.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )