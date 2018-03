Streit in Friedrichshain: Mann sticht auf 48-Jährigen ein

Die blutige Auseinandersetzung spielte sich in einem Innenhof an der Frankfurter Allee ab. Der Messerstecher wurde festgenommen.

Berlin. Im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Allee in Friedrichshain ist es in der Nacht zu Sonnabend zu einem blutigen Streit zwischen zwei Männern gekommen. Dabei stach ein 27-Jähriger einen 48-Jährigen mit einem Messer. Der Angegriffene wurde dabei schwer verletzt und von einem Notarzt zunächst vor Ort behandelt, bevor er in eine Klinik gebracht wurde.

Der Messerangreifer konnte kurz drauf in seiner Wohnung festgenommen werden. Auch er musste wegen einer Handverletzung behandelt werden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es bereits vor dem Messerangriff eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern in einem nahegelegenen Imbiss gegeben. Dabei soll der 48-Jährige dem 27-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Den Hintergrund für den Gewaltvorfall ermittelt nun ein Fachkommissariat.

( BM )