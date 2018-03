Porschefahrer rastet aus und beleidigt Polizisten

Berlin. Eine Ordnungswidrigkeit wegen Falschparkens ist am Donnerstagnachmittag mit einer Verfolgungsjagd und anschließender Festnahme geendet. Wie die Polizei am Freitag auf Facebook mitteilte, schrieb eine Streife an der Kreuzung Rückerstraße/Schillerstraße gerade ein Knöllchen, als ganz in der Nähe ein Porschefahrer seinen Wagen ebenfalls im falsch abstellte. Nach dem Aussteigen begann er sofort, die Polizisten mit "Idiot, hast du nichts besseres zu tun" und "Spinnst Du" zu beschimpfen.

Sofort riefen die Beamten weitere Streifen hinzu. Der wütende Parksünder ließ sich davon aber nicht beirren: Er stieß die Polizisten zur Seite und stieg in seinen Porsche und versuchte zu flüchten. Doch bereits wenige Meter weiter endete die Flucht mit Hilfe einer weiteren Polizeistreife.

Auch bei der anschließenden Festnahme ließ er Mann laut Polizei nicht locker. Er beleidigte die Beamten weiter und widersetzte sich ihnen, ehe er schließlich in Handschellen abgeführt wurde.

