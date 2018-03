Polizeieinsatz auf der ITB: Männer bepöbeln Israel-Stand

Die Polizei musste am Donnerstag den Israel-Stand auf der ITB vor pro-palästinensischen Wachleuten schützen (Archiv)

Berlin. Auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin ist die Polizei am Donnerstag zum Schutz des Israel-Standes vor pöbelnden Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma ausgerückt. Das bestätigte am Freitagmorgen eine Polizeisprecherin. Drei Männer einer bei der Messe eingesetzten Wachfirma zogen gegen 14:30 Uhr der Polizei zufolge lautstark zum Israel-Stand und riefen "Free Palestine" (Freiheit für Palästina). Dabei trugen sie sogenannte "Palästinensertücher". Zum Schutz vor weiteren Übergriffen sei die Polizei alarmiert worden. Die Beamten stellten die Identität der Männer fest und verwiesen sie des Hauses. Zunächst hatte der "Tagesspiegel" über den Vorfall berichtet.

Nach Informationen des "Tagesspiegel" berichteten Augenzeugen, dass die Männer arabischer Herkunft gewesen seien. Die Polizei bestätigte dies am Freitagmorgen zunächst nicht.

