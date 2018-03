Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm den Sohn noch in der Wohnung fest.

In der Nacht zu Mittwoch hat sich in Spandau ein Familiendrama ereignet.

Die Staatsanwaltschaft hält einen 24-jährigen für dringend tatverdächtig, seinen Vater getötet zu haben. Er kommt in die Psychiatrie.

Spandau Tödlicher Familienstreit: Sohn kommt in Psychiatrie

Berlin. Nach einem tödlichen Familienstreit in Spandau hält die Staatsanwaltschaft den 24-jährigen Sohn für dringend tatverdächtig, seinen Vater getötet und seine Mutter schwer verletzt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat ein Gericht am Donnerstag die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus beschlossen.

Tödlicher Familienstreit in Spandau - Das Gericht hat die einstweilige Unterbringung des Besch. in einem psych. Krankenhaus antragsgemäß beschlossen. — GenStA Berlin (@GStABerlin) March 8, 2018

Ein offenbar schon seit Längerem schwelender Familienstreit hatte in der Nacht zu Mittwoch ein tödliches Ende genommen. Als Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) 20 Minuten vor Mitternacht eine Wohnung am Blasewitzer Ring im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt stürmten, stießen sie auf den 55-jährigen Mieter und seine zehn Jahre jüngere Ehefrau, beide lagen schwer verletzt am Boden.

Der Mann erlag trotz aller Bemühungen eines alarmierten Notarztes noch in der Wohnung seinen Verletzungen, die Frau wurde nach einer Sofortbehandlung vor Ort von den Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Wohnung befand sich zudem der 24-jährige Sohn des Ehepaares.

Tödlicher Familienstreit in Berlin-Spandau

Der 24-jährige Besch. ist dringend verdächtig, seinen Vater getötet und seine Mutter schwer verletzt zu haben.

Die StA Berlin hat die einstweilige Unterbringung des dringend Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. — GenStA Berlin (@GStABerlin) March 8, 2018

