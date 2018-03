Frau ortet gestohlenen Laptop bei ihren Nachbarn - Festnahme

Berlin. Buchstäblich in der Nachbarschaft hat die Polizei am Mittwochvormittag in Pankow zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Einer Mitteilung vom Donnerstag zufolge hatten Unbekannte einer Frau aus ihrer Wohnung in der Heinersdorfer Straße vor einigen Tagen unter anderem ein Notebook und ein weiteres Gerät gestohlen. Die 46-Jährige konnte die Geräte allerdings orten, und zwar in der Nachbarwohnung, worauf sie die Polizei verständigte.

Kriminalpolizisten besorgten sich einen Durchsuchungsbeschluss und betraten die Wohnung, wo sie zwei Männer antrafen, die dort nicht gemeldet waren. Die Beamten fanden die Geräte und nahmen die beiden 27- und 32-Jährigen daraufhin fest. Wie sich herausstellte, wurde der 32-Jährige bereits mit Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen gesucht. Beide Verdächtige sollten noch am Donnerstag einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.

( BM )