Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

14-Jährige getötet - Mordkommission ermittelt: In Berlin ermittelt eine Mordkommission wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Es geht um einen Fall in Alt-Hohenschönhausen, wie die Behörde am Donnerstagmorgen auf Twitter mitteilte. Nähere Angaben machte eine Polizeisprecherin zunächst nicht. Alle Details zum Tötungsdelikt in Alt-Hohenschönhausen - hier.

Handtasche geraubt - 84-Jähriger schwer verletzt: Ein 84-Jähriger ist in Mitte bei einem Raub schwer verletzt worden. Ein Mann soll am Mittwochmittag am Rosa-Luxemburg-Platz von hinten an den Senior herangetreten sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Täter versuchte dann, dem 84-Jährigen die Tasche, die er über der Schulter trug, zu entreißen. Dabei stürzte der 84-Jährige und wurde vom Täter mitgeschleift. Dem Täter gelang es, die Tasche an sich zu bringen und er flüchtete. Zeugen des Vorfalls alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen auf dem U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz einen tatverdächtigen 28-Jährigen fest. Der 84-Jährige kam mit einem Oberarmbruch in eine Klinik.

Auto knallt bei Unfall in Paketstation: Bei einem Unfall auf der Rennbahnstrasse in Berlin Weissensee sind in der Nacht nach ersten Informationen von vor Ort vier Personen verletzt worden, einer davon schwer. Ein PKW wollte demnach auf einen Parkplatz abbiegen, ein nachfolgender Wagen sei dabei in dessen Seite gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls sei der zweite Pkw gegen eine Paketstation der Post gestoßen. Der abbiegende Wagen stieß noch gegen ein geparktes Auto.

Auto prallt gegen Baum: Bei einem Unfall am späten Mittwochabend in der Grellstraße in Prenzlauer Berg ist ein Golf-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug gegen 22 Uhr von der Straße ab, pflügte über den Mittelstreifen, streifte zwei Bäume und landete schließlich an einem weiteren Baum. Der 56 Jahre alte Fahrer, der nach Polizeiangaben offenbar alkoholisiert war, musste mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

M44: Die Endstelle Alt-Buckow am Dorfteich entfällt. Die Linie endet wegen Bauarbeiten zurzeit Johannisthaler Chaussee vor Wildmeisterdamm.

Staustellen

A 10 (Südlicher Berliner Ring): Für die Beseitigung von Unfallschäden wird der Verkehr in Fahrtrichtung Autobahndreieck Spreeau zwischen der Anschlussstelle Michendorf und dem Autobahndreieck Nuthetal am Abend von 20:00 Uhr bis Freitag, circa 5:00 Uhr, auf einen Fahrstreifen eingeengt.

Neukölln und Kreuzberg: Um 17:00 Uhr startet eine Demonstration am Hermannplatz und zieht über Kottbusser Damm, Kottbusser Straße, Kottbusser Tor, Adalbertstraße und Oranienstraße zum Oranienplatz. Es werden mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Den Bereich bis voraussichtlich 21:00 Uhr umfahren.

Kreuzberg: Eine weitere Demonstration zum Internationalen Frauentag startet schon um 15:30 Uhr am Schlesischen Tor. Die Strecke führt über Skalitzer Straße, Oppelner Straße, Wrangelstraße, Sorauer Straße, Eisenbahnstraße, Muskauer Straße, Manteuffelstraße, Naunynstraße, Oranienstraße und Heinrichplatz zum Oranienplatz. Bis zum Abend kann es auch zu größeren Verkehrseinschränkungen kommen.

Friedrichshain: Ab ca. 18:30 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Wetter

Anfangs ziehen viele Wolken vorüber, und es regnet örtlich. Im Tagesverlauf lockert sich die Wolkendecke auf bevor sich in den Abendstunden neue Regenwolken von Westen nähern. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch bis stark aus Südwest. Morgen zeigt sich zwischen den Wolken nur gelegentlich die Sonne. Örtlich gehen Regenschauer nieder.

