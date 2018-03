In der Grellstraße kam der Mann mit seinem Golf von der Straße ab und landete an einem Baum. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall in der Nacht zu Donnerstag in der Grellstraße in Prenzlauer Berg ist ein Golf-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen von der Straße ab, pflügte über den Mittelstreifen und landete an einem Baum, wo das Auto zu Stehen kam.

Der Fahrer musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen Auch 2016 ist die Anzahl der Unfälle und Verkehrstoten in Berlin gestiegen. Wir haben alle Daten zusammengefasst. Alle vier Minuten wurde die Polizei 2016 zu einem Verkehrsunfall gerufen

Mehr zum Thema:

Autos krachen in Weißensee zusammen - Vier Verletzte

Polizistin bei Crash mit Autodieben schwer verletzt

( BM )