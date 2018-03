Polizistin bei Crash mit Autodieben schwer verletzt

Bei einem Unfall in Friedrichshain ist eine Polizeibeamtin schwer verletzt worden. Die Unfallverursacher waren nach ersten Erkenntnissen mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs und konnten zunächst unerkannt flüchten. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, waren am Abend zuvor mehrere Unbekannte mit einem gestohlenen VW-Kleinbus in Friedrichshain unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr fuhren sie auf der Rüdersdorfer Straße unter Missachtung eines Stoppschildes in die Kreuzung Wedekindstraße ein und stießen dort mit einem Streifenwagen zusammen, der in Richtung Straße der Pariser Kommune unterwegs war. Anschließend verließen die Unbekannten offenbar unverletzt ihr demoliertes Fahrzeug und flüchteten zu Fuß vom Unfallort.

Der gestohlene VW wird von der Spurensicherung überprüft

Die 26 Jahre alte Fahrerin des Einsatzwagens wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste nach einer ersten Sofortbehandlung am Unfallort von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der gestohlene VW wurde sichergestellt und der Spurensicherung übergeben. Die Polizei erhofft sich so Hinweise zu den Autodieben und Unfallfahrern. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsdienst der Polizeidirektion 6 übernommen.

