Polizei nimmt mehrere Drogen-Dealer fest

Berlin. Polizeibeamte haben am Dienstagabend am Innsbrucker Platz drei Männer festgenommen. Ermittler waren zuvor auf die Spur eines polizeibekannten 18-Jährigen gestoßen, der entlang der U7 Drogen verkauft haben soll, besonders im Bereich des U-Bahnhofs Yorckstraße in Schöneberg.

Die Beamten nahmen den 18-Jährigen fest, als er gemeinsam mit einem 21 Jahre alten Komplizen eine sogenannte Bunkerwohnung am Innsbrucker Platz verließ. In der Wohnung fanden sie ein Paket mit 500 Gramm Heroin, das einen geschätzten Verkaufswert von 25.000 Euro haben soll. Außerdem beschlagnahmten sie 34 Gramm Heroin in vorbereiteten Verkaufskugeln. Der 34 Jahre alte Wohnungsmieter wurde ebenfalls festgenommen.

Der 18-Jährige sollte am Mittwoch von einem Haftrichter einen Haftbefehl verkündet bekommen. Auch seine beiden Komplizen wurden einem Haftrichter vorgeführt.

Mehr zum Thema:

Polizei nimmt Dealer mit 30 Kilo Haschisch fest

Anwohner gehen gegen Junkie-Spritzen auf Spielplätzen vor

Drogenbeauftragte: Kommunale Suchthilfe braucht mehr Geld

International gesuchter Kokainschmuggler in Berlin verhaftet

( alu )