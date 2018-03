Lkw kommt bei Glätte von Straße ab und droht umzustürzen

Auf eisglatter Fahrbahn ist ein Sattelschlepper von der Straße gerutscht . Der Lkw droht in einen Vorgarten zu stürzen.

Spandau. Am Mittwochmorgen hat sich im Spandauer Ortsteil Gartenfeld ein Glätteunfall mit einem Sattelschlepper ereignet. Der schwere Laster war auf vereister Fahrbahn auf einer kleinen Straße in einen flachen Graben gerutscht. Das Fahrzeug droht umzustürzen und dabei in einen Vorgarten zu krachen.

Die Berliner Feuerwehr war in der Reihenhaus-Siedlung im Einsatz und barg das Fahrzeug mit einem Rüstkran. Verletzt wurde niemand.

( BM )