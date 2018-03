Berliner Olympiasiegerin spurlos verschwunden

Berlin. Seit Sonntag ist die Olympiasiegerin Brigitte Ahrenholz spurlos verschwunden. Um die 65-Jährige zu finden, veröffentlichte die Polizei ein Foto der vermissten. Laut Polizei verständigte die Tochter der Ärztin aus Werder die Beamten, nachdem ihre Mutter nicht zu einer Verabredung erschienen war und sich auch nicht in ihrem Haus befand.

Zunächst konnten zwei eingesetzte Spürhunde Witterung aufnehmen. An einem nahegelegenen Waldstück verloren sie jedoch ihre Spur.

Ahrenholz war in den 70er-Jahren Ruderin beim Sportclub Berlin-Grünau und feierte in dieser Zeit ihre größten sportlichen Erfolge. Sie wurde 1973 in Moskau Europameisterin im Doppelvierer. Ein Jahr später folgte der Weltmeistertitel im Achter. Ihren größten Erfolg erreichte Ahrenholz 1976, als sie mit dem Ruder-Achter bei den Olympischen Spielen in Montréal Gold gewann.

Nach ihrer Karriere als Ruderin studierte Ahrenholz Medizin und praktizierte als niedergelassene Chirurgin in Werder.

Die Polizei sucht die Vermisste und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die 65-Jährige ist laut Polizei circa 170 cm groß, von fülliger Statur (geschätzt 100 kg) und hat kurze graue Haare. Zudem trägt Ahrenholz eine Brille.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0331 55080 entgegen oder per E-Mail an hinweise.pdwest@polizei.brandenburg.

