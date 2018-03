Polizei nimmt Dealer mit 30 Kilo Haschisch fest

Berlin. Die Berliner Polizei hat bei drei Wohnungsdurchsuchungen in der Liebenwalder Straße in Wedding und am Lietzenseeufer in Charlottenburg mehr als 30 Kilogramm Haschisch sichergestellt. Drei Männer und eine Frau, die gemeinsam seit mindestens 2016 in größerem Umfang bundesweit mit Drogen gehandelt haben sollen, wurden bei den Durchsuchungen am Dienstagmorgen festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten fanden bei dem Einsatz mit mehr als 40 Polizisten zudem mehrere Messer, mehrere Tausend Euro Bargeld und verschiedene kleine Drogen-Päckchen. Die vier Verdächtigen zwischen 26 und 35 Jahren sollten einem Haftrichter vorgeführt werden.

Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden 568.860 Straftaten erfasste die Polizei 2016 in Berlin - 0,1% weniger als 2015. Diebstähle nahmen am stärksten zu. Taschendiebstahl-Hotspots waren unter anderem: Alexanderplatz, Hardenbergplatz und U-Kottbusser Tor. Kriminalstatistik 2016: Berlin ist etwas sicherer geworden

Mehr zum Thema:

International gesuchter Kokainschmuggler in Berlin verhaftet

17-Jähriger hat ein Kilo Haschisch dabei - für Eigenbedarf

Gerast, gedrängelt, unter Drogen: Autofahrer gestoppt

Polizisten nehmen Dealer nach wilder Flucht fest

( dpa )