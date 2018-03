Reizgas-Austritt an Schule: 15 Personen vor Ort behandelt

Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Schule am Berlinickeplatz

An der Schule am Berlinickeplatz in Tempelhof ist es am Dienstag zu einem Reizgas-Austritt gekommen. Eine Person kam ins Krankenhaus.

Berlin. An der Schule am Berlinickeplatz in Alt-Tempelhof ist es am Dienstag zu einem Reizgasaustritt gekommen. 15 Personen seien durch Rettungskräfte vor Ort behandelt worden, teilte die Berliner Feuerwehr in einem Tweet mit.

Seit 13 Uhr ist die Berliner @Berliner_Fw an einer Tempelhofer Schule im Einsatz, dort kam es zu einer Reizgasausströmung. ZZt werden 15 Kinder durch unsere Rettungskräfte gesichtet & behandelt. Eine Person wird ins Krankenhaus gebracht. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) March 6, 2018

Eine Person sei nach der Sichtung mit Atemwegsreizungen in ein Krankenhaus transportiert worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Wie es zu der Reizgasausströmung kam, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

25 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Auch ein Polizeisprecher konnte zunächst keine Details zu dem Vorfall nennen. In einem Tweet der Polizei hieß es: "Die Feuerwehr kümmert sich um die Verletzten, wir um die beiden Verdächtigen."

An einer Schule in der Straße Alt-#Tempelhof wurden 15 Schüler/-innen durch Reizgas verletzt.

Die @Berliner_Fw kümmert sich um die Verletzten; wir um die beiden Verdächtigen.

^tsm https://t.co/yLfkA6zTp0 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 6, 2018

Bei der Schule am Berlinickeplatz handelt es sich um eine integrierte Sekundarschule. Laut Angaben auf der Website der Schule besuchen rund 360 Schüler der Jahrgänge 7 bis 10 die Schule.

Erst am gestrigen Montag hatte Berlins Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) angekündigt, das Berliner Schulgesetz zu ändern. Künftig soll jede Berliner Schule verpflichtet werden, eigene Krisenteams zu bilden, die bei Gewaltfällen an Schulen tätig werden sollen. Bereits jetzt gibt es an 90 Prozent der Berliner Schulen Krisenteams.

( BM )