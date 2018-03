Das Kind kam mit schweren Verletzungen an den Füßen in ein Krankenhaus.

Das 13-jährige Kind wollte eine rote Ampel an der Kantstraße überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Berlin. Ein 13-jähriges Kind ist in Charlottenburg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind wollte am Montagabend die Kantstraße bei roter Fußgängerampel überqueren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es soll dabei auf sein Handy geschaut und Kopfhörer getragen haben.

Ein 30-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste es mit seinem Wagen. Das Kind kam mit schweren Verletzungen an den Füßen in ein Krankenhaus.

